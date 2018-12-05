У реформы водительского экзамена появились сроки

МВД России продолжает настаивать на необходимости серьезного реформирования процедуры сдачи водительского экзамена. Основная концепция реформы известна и уже пережила период бурного обсуждения, а сейчас стало известно, когда именно ведомство перейдет от слов к делу.

Камнем преткновения в проекте реформы водительского экзамена стало намерение ГИБДД объединить две части традиционного теста в одну — отказаться от разделения экзамена на "площадку" и "город" и проверять водительские навыки только в условиях реального дорожного движения.

Как сообщает ТАСС, отказываться от своего намерения правоохранительные органы не собираются: экзамены все же будут объединены. Однако, и часть упражнений на площадке в МВД решили оставить. Правда, формулируется это намерение пока довольно обтекаемо: "Проект не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке", — цитирует агентство комментарии ведомства.

Что касается сроков реализации реформы, то к ее осуществлению МВД планирует перейти уже в начале года, внеся проект соответствующего постановления в Правительство.

"В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации", — заявили агентству в пресс-службе МВД.

Таким образом, весьма высока вероятность, что сдавать "на права" по-новому водителям придется уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения проекта реформы ведомство все же исключило из поправок целый ряд предлагаемых нововведений. В частности, вычеркнуты дополнительные технические требования к экзаменационным автомобилям, а также предложения по усложнению практического экзамена для мотоциклистов.