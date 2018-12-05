Не трогать, не махать руками: правила поведения на дорогах с беспилотниками

Беспилотные автомобили начнут массовое наступление на дороги Москвы и Татарстана в начале следующего года, причем уже известны примерные маршруты, на которых их можно будет встретить. Соседей автономных машин по потоку просят соблюдать определенные правила безопасности.

Свое участие в эксперименте практически подтвердили компании "Яндекс" (об этом уже сообщалось ранее), КамАЗ и МАДИ. По словам пресс-секретаря Национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослава Федосеева, на которого ссылается РБК , один только "Яндекс" собирается вывести на улицы до двух сотен беспилотников, которые буду отличаться в потоке знаком "А".

Предположительно, процесс физического тестирования автономного транспорта на дорогах общего пользования компания начнет в районе улицы Льва Толстого, однако по регламенту беспилотные автомобили могут передвигаться по всей территории Москвы, включая Третье транспортное кольцо и МКАД. Поэтому в "Автонете", который выступает техническим консультантом проекта, разработали свод правил безопасности, которые следовало бы соблюдать при встрече с беспилотником.

По большому счету, правила эти призывают учитывать нюансы работы машинной логики и просто скрупулезно соблюдать правила дорожного движения. К примеру, пешеходам предлагается не выбегать на дорогу на желтый сигнал светофора и не выскакивать неожиданно на переход — даже если он обозначен "зеброй", а во время движения по дороге снять капюшон и наушники, чтобы лучше ориентироваться в обстановке. Автомобилистам также рекомендуется не проезжать перекрестки на желтый, обязательно использовать сигналы поворотов при совершении маневров, а пассажирам автомобилей и мотоциклистам советуют не пытаться дотронуться до беспилотной машины и не махать перед ней руками.

Учитывая, что допускаться на дороги будут беспилотники, смонтированные на платформах серийных машин, в России вводят для них специальный опознавательный знак с литерой "А". Во время движения автомобиля с системой автономного управления внутри обязательно должен находиться человек-оператор, который будет контролировать ситуацию и по идее должен среагировать в случае возникновения опасности. Гражданская ответственность производителя перед началом испытаний должна быть застрахована минимум на 10 млн рублей. Продлится эксперимент до марта 2022 года.