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В Москве могут пересмотреть разрешенное превышение скорости 

Ридус 1 час назад
Фото: © ТАСС/ Зураб Джавахадзе
Московские власти изучают возможность снижения максимально допустимого порога превышения скорости ниже разрешенного уровня в 20 километров в час. Такие данные приводит «РБК Autonews» со ссылкой на заявление заместителя столичного мэра по вопросам транспорта Максима Лискутова.
По словам московского чиновника, подобные меры могут быть приняты в рамках выполнения «майских указов» президента, один из которых ставит задачу 3,5 кратного снижения смертности на дорогах к 2024 году.
Вопрос, связанный с пересмотром этого порога — 20 км/ч, ставили на государственной комиссии по безопасности дорожного движения и считаем, что порог все-таки стоит пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит с числом погибших на уличной дорожной сети, — рассказал Максим Лискутов.
Как скоро в столице могут заработать собственные ограничения максимально допустимого уровня превышения скорости, заместитель градоначальника не уточнил.
Тем временем, по словам Максима Лискутова, московские власти совместно с ГАИ готовят постановление столичного правительства, которое установит новый скоростной режим для ряда ключевых дорожных магистралей столицы.
По заверению самого чиновника, на некоторых улицах максимально разрешенная скорость движения в ближайшее время может быть увеличена.
С учетом того, что часть магистралей у нас после реконструкции, где-то сделаны подземные или надземные переходы, где-то мы их убрали, это постановление устранит некоторые перекосы в скоростном режиме: где-то поднимет, где-то снизит. В ближайший месяц, надеюсь, это постановление будет согласовано всеми причастными организациями, — добавил он.
Ранее заместитель Сергея Собянина по вопросам транспорта озвучил рейтинг московских улиц, с которых чаще всего эвакуируют автомобили, нарушившие правила парковки. Самой «запаркованной» магистралью столицы тогда оказался Цветной бульвар, две следующих позиции достались Петровке и Пресненской набережной.
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