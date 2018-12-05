В Москве могут пересмотреть разрешенное превышение скорости

Московские власти изучают возможность снижения максимально допустимого порога превышения скорости ниже разрешенного уровня в 20 километров в час. Такие данные приводит « РБК Autonews» со ссылкой на заявление заместителя столичного мэра по вопросам транспорта Максима Лискутова

По словам московского чиновника, подобные меры могут быть приняты в рамках выполнения «майских указов» президента, один из которых ставит задачу 3,5 кратного снижения смертности на дорогах к 2024 году.

Вопрос, связанный с пересмотром этого порога — 20 км/ч, ставили на государственной комиссии по безопасности дорожного движения и считаем, что порог все-таки стоит пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит с числом погибших на уличной дорожной сети, — рассказал Максим Лискутов.

Как скоро в столице могут заработать собственные ограничения максимально допустимого уровня превышения скорости, заместитель градоначальника не уточнил.

Тем временем, по словам Максима Лискутова, московские власти совместно с ГАИ готовят постановление столичного правительства, которое установит новый скоростной режим для ряда ключевых дорожных магистралей столицы.

По заверению самого чиновника, на некоторых улицах максимально разрешенная скорость движения в ближайшее время может быть увеличена.

С учетом того, что часть магистралей у нас после реконструкции, где-то сделаны подземные или надземные переходы, где-то мы их убрали, это постановление устранит некоторые перекосы в скоростном режиме: где-то поднимет, где-то снизит. В ближайший месяц, надеюсь, это постановление будет согласовано всеми причастными организациями, — добавил он.