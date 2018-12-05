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В России введут новые дорожные знаки и разметку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в Twitter о введении новых дорожных знаков и разметки.
По его словам, это делается для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения. Кроме того, в ряде случаев у велосипедистов появится приоритет.
Позднее на сайте правительства опубликовали текст постановления.
В нем говорится, что на так называемых спокойных улицах вводится понятие "Велосипедная зона". Максимальная скорость движения в ней будет не более 20 километров в час. Пешеходы смогут переходить такую дорогу в любом незапрещенном месте. Кроме того, на этих улицах у велосипедистов будет преимущество перед механическими транспортными средствами.
Также им разрешат сквозной проезд в жилых зонах (автомобилистам такое движение запрещено).
Помимо этого, раньше на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и имеются две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. Сейчас им разрешили поворачивать налево, если туда можно повернуть с правой полосы.
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