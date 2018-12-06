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«Неубиваемая»: немецкий журналист оценил «Ниву» 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Фото: ОАО ''АВТОВАЗ''
Российский внедорожник "Нива", который сейчас производят под названием Lada 4х4, дешев и "неубиваем", такое мнение высказал в статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий журналист Хольгер Аппель.
Корреспондент вспомнил, как в середине 80-х годов годов ездил на "Ниве". Он отметил, что на асфальте машина ведет себя ужасно.
"Но по нерасчищенной заснеженной дороге к дому она ехала победоносно — "Лада Нива", невзрачная, дешевая, неубиваемая, с полным приводом", — написал автор.
При этом сейчас, спустя 40 лет, "Нива" выглядит так же, как и тогда, и ездит точно так же, пишет журналист.
"Внутри, возможно, поменялись парочка переключателей, но это не точно", — добавил Аппель.
Однако, по его мнению, даже сейчас у всех автолюбителей "начинают гореть глаза, когда они ее видят".
"Нива" (также известна под названиями ВАЗ-2121 и LADA 4x4) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года по настоящее время.
"Нива" достигла успехов в автоспорте, становясь призёром таких престижных ралли-рейдов как Париж-Дакар, Париж-Тунис, "Ралли Фараонов", Париж-Пекин и других.
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