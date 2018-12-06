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Введение нового стандарта автономеров могут перенести с января на август 

BFM.RU + ещё 19 2 часа назад
Фото: ТАСС
Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения в России нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов с 1 января на 4 августа 2019 года. Об этом в четверг пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.
Данную информацию изданию подтвердили в Росстандарте и сообщили, что предложение «поступило и находится на рассмотрении». Перенос срока в МВД объяснили стремлением исключить «возможные необоснованные расходы федерального бюджета». По данным источника, отсрочка связана с особенностями системы госзакупок в полиции.
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