Кабриолет Porsche 911 Turbo S тестируется в сугробах 

На прошлой неделе Porsche продемонстрировал свой новый 911 Carrera на автосалоне в Лос-Анджелесе.
В течение многих месяцев проводилось множество тестов 911, в том числе предпродажные версии нового Turbo Cabriolet. И вот горячая версия Turbo S попадает на заснеженную дорогу.
Тем не менее инженеры уверены, что тесты должны проходить в любую погоду.
Это неестественная среда обитания суперкара, но выглядит забавно. На самом деле, разработчики Porsche 911, похоже, готовятся к чемпионату мира по ралли.
По всей вероятности, под капотом прячется более 600 лошадиных сил. Текущий Turbo S составляет 580 л.с. (433 кВт), а Exclusive Series отметку в 600 лошадиных сил уже превзошел.
Камуфляж показывает, что внешние изменения между старыми и новыми 911 чрезвычайно малы. Тем не менее, вокруг воздухозаборников есть несколько скрытых областей, также и на задней панели есть несколько ключевых областей, которые скрыты.
Конкретные даты, когда появится этот кабриолет, нет. Кто-то говорит, что это может произойти уже в марте следующего года на Женевском автосалоне.