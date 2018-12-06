Кабриолет Porsche 911 Turbo S тестируется в сугробах

На прошлой неделе Porsche продемонстрировал свой новый 911 Carrera на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В течение многих месяцев проводилось множество тестов 911, в том числе предпродажные версии нового Turbo Cabriolet. И вот горячая версия Turbo S попадает на заснеженную дорогу.

Тем не менее инженеры уверены, что тесты должны проходить в любую погоду.

Это неестественная среда обитания суперкара, но выглядит забавно. На самом деле, разработчики Porsche 911 , похоже, готовятся к чемпионату мира по ралли.

По всей вероятности, под капотом прячется более 600 лошадиных сил. Текущий Turbo S составляет 580 л.с. (433 кВт), а Exclusive Series отметку в 600 лошадиных сил уже превзошел.

Камуфляж показывает, что внешние изменения между старыми и новыми 911 чрезвычайно малы. Тем не менее, вокруг воздухозаборников есть несколько скрытых областей, также и на задней панели есть несколько ключевых областей, которые скрыты.

Конкретные даты, когда появится этот кабриолет, нет. Кто-то говорит, что это может произойти уже в марте следующего года на Женевском автосалоне.