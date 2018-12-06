Renault вывел в продажу кросс-версии своих бюджетников

В России стартовали продажи кросс-версий бюджетных моделей французского бренда Renault . Если для Sandero Stepway речь идет об обновленной версии, то Logan Stepway — это совершенно новая модель. Обе новинки были показаны в августе нынешнего года на автосалоне в Москве и только сейчас добрались до дилерских центров по всей стране.

Новинки отличаются пересмотренной радиаторной решеткой с хромированными элементами, дополнительным черным пластиком кузовного обвеса, увеличенным до 195 мм клиренсом, новым бампером с серебристой накладкой, имитирующей металлическую защиту. Кроме того, появились ходовые огни на светодиодах C-образной формы. В салоне появился более удобный руль с улучшенными материалами отделки.

Среди опциональных новшеств необходимо отметить появление системы дистанционного запуска двигателя, улучшенной мультимедиа с расширенным функционалом и поддержкой мобильных устройств и ряд других опций. В техническом плане французские бюджетники обладают стандартным набором из трех вариантов 1.6-литровых бензиновых моторов мощностью 82-113 «лошадей», работающих в паре с «механикой» или АКПП.