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Renault вывел в продажу кросс-версии своих бюджетников 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: allroader.ru
В России стартовали продажи кросс-версий бюджетных моделей французского бренда Renault. Если для Sandero Stepway речь идет об обновленной версии, то Logan Stepway — это совершенно новая модель. Обе новинки были показаны в августе нынешнего года на автосалоне в Москве и только сейчас добрались до дилерских центров по всей стране.
Новинки отличаются пересмотренной радиаторной решеткой с хромированными элементами, дополнительным черным пластиком кузовного обвеса, увеличенным до 195 мм клиренсом, новым бампером с серебристой накладкой, имитирующей металлическую защиту. Кроме того, появились ходовые огни на светодиодах C-образной формы. В салоне появился более удобный руль с улучшенными материалами отделки.
Среди опциональных новшеств необходимо отметить появление системы дистанционного запуска двигателя, улучшенной мультимедиа с расширенным функционалом и поддержкой мобильных устройств и ряд других опций. В техническом плане французские бюджетники обладают стандартным набором из трех вариантов 1.6-литровых бензиновых моторов мощностью 82-113 «лошадей», работающих в паре с «механикой» или АКПП.
Минимальный ценник кросс-седана Renault Logan Stepway составляет 663 тысячи рублей, а за внедорожную версию Sandero придется заплатить на 47 тысяч рублей больше.
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