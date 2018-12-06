Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России

Росстандарт отменил запрет на продажу в России кроссоверов Chery Tiggo 3, оснащенных механической коробкой передач. Их реализацию запретили после первых краш-тестов, проведенных в рамках национального рейтинга безопасности RuNCAP.

В ходе испытаний выяснилось, что у китайских кроссоверов есть проблемы с качеством аварийной связи, а информация о безопасности стекол не внесена в ОТТС. Теперь официальный представить марки в России готовится отозвать 2730 Tiggo 3, выпущенные с 9 января 2018 года. На этих машинах проведут настройку модуля ЭРА-ГЛОНАСС и заменят динамики системы оповещения.

Испытания RuNCAP проводятся в соответствии с Правилами ООН 94-01. Машины разбивают о барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 56 километров в час.

Одновременно с этим в ОТТС на кроссовер Tiggo 3 внесут информацию о безопасности установленных стекол. Они соответствуют Правилу ООН № 43 и имеют маркировку «E», подтверждающую высокое качество.

На время действия запрета Chery решила экспортироваться Tiggo 3 из Китая, так как на эти машины выдано другое Одобрение типа транспортного средства. Документ действует с 2016 года, следовательно установка системы ЭРА-ГЛОНАСС для этих машин необязательна.