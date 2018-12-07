Автоконцерн Opel планирует к 2024 г. выпустить электрические версии всех моделей, пишет Handelsblatt. В 2019 г. компания собирается выпустить электрическую версию автомобиля Corsa. Эта модель станет «настоящим народным электромобилем» и «сделает электротранспорт доступным для широко круга клиентов», заявил главный исполнительный директор Opel Михаэль Лошеллер.
В 2020 — 2021 гг. запланирован выпуск гибридной версии SUV Grandland X, электрических SUV Mokka и Vivaro. Электрические модели построят на специальной платформе CMP, используемой французским концерном PSA Group (бренды Peugeot, Citroen). Эта платформа разработана исключительно для создания электрических версий, отмечает Autocar.
«Мы избавимся от выбросов углекислого газа», — заявил Лошеллер.
Летом 2017 г. PSA Group купила Opel и британскую компанию Vauxhall у General Motors за 2,2 млрд евро.