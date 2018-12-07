Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Opel выпустит электрические версии всех моделей до 2024 года 

Ведомости + ещё 3 1 час назад
Фото: car.ru
Автоконцерн Opel планирует к 2024 г. выпустить электрические версии всех моделей, пишет Handelsblatt. В 2019 г. компания собирается выпустить электрическую версию автомобиля Corsa. Эта модель станет «настоящим народным электромобилем» и «сделает электротранспорт доступным для широко круга клиентов», заявил главный исполнительный директор Opel Михаэль Лошеллер.
В 2020 — 2021 гг. запланирован выпуск гибридной версии SUV Grandland X, электрических SUV Mokka и Vivaro. Электрические модели построят на специальной платформе CMP, используемой французским концерном PSA Group (бренды Peugeot, Citroen). Эта платформа разработана исключительно для создания электрических версий, отмечает Autocar.
«Мы избавимся от выбросов углекислого газа», — заявил Лошеллер.
Летом 2017 г. PSA Group купила Opel и британскую компанию Vauxhall у General Motors за 2,2 млрд евро.
Ведомости: последние новости
Правительство внесло в правила дорожного движения понятие «велосипедная зона» Tesla может стать самым дорогим автоконцерном США, обогнав GM Минфин увеличит предложение на аукционах ОФЗ до 25 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен новый хэтчбек Skoda Scala
Импорт в Украину российских авто запретят2
В ГИБДД объяснили просьбу отложить введение новых номеров1
Пять человек пострадали в ДТП в Великом Устюге
Рестайлинговый Renault Captur получит новый дизайн
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение