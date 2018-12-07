Известны подробности обновления Ford Explorer 2018 года

Напомним, что производитель планирует представить обновлённый автомобиль уже в начале следующего года на автосалоне в Детройте.

Шпионам удалось запечатлеть автомобиль без камуфляжной плёнки. Первые снимки салона впечатляют, внимание притягивает приборная панель, которая обзавелась увеличенным экраном мультимедийной системы SYNC 3.

Впечатление о внешнем виде нового авто можно сложить по фото прототипов, которые ранее выкладывали в сеть. Обновлённый Explorer от предыдущей версии будет отличаться: видоизменённой формой крыши, иной системой выхлопа и более современной оптикой.

Но, скорее всего, акцент в новой модели поставлен не на внешний вид, а на технические характеристики. Автомобиль 2018 года построен на совершенно новой платформе — CD6. Моторная гамма дополнится 3.0-литровым двигателем, мощностью в 400 "лошадей". Больше деталей специалисты раскроют на мотор-шоу в Детройте.