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Известны подробности обновления Ford Explorer 2018 года 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Напомним, что производитель планирует представить обновлённый автомобиль уже в начале следующего года на автосалоне в Детройте.
Шпионам удалось запечатлеть автомобиль без камуфляжной плёнки. Первые снимки салона впечатляют, внимание притягивает приборная панель, которая обзавелась увеличенным экраном мультимедийной системы SYNC 3.
Впечатление о внешнем виде нового авто можно сложить по фото прототипов, которые ранее выкладывали в сеть. Обновлённый Explorer от предыдущей версии будет отличаться: видоизменённой формой крыши, иной системой выхлопа и более современной оптикой.
Но, скорее всего, акцент в новой модели поставлен не на внешний вид, а на технические характеристики. Автомобиль 2018 года построен на совершенно новой платформе — CD6. Моторная гамма дополнится 3.0-литровым двигателем, мощностью в 400 "лошадей". Больше деталей специалисты раскроют на мотор-шоу в Детройте.
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