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В ГИБДД объяснили просьбу отложить введение новых номеров 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Представители российской Госавтоинспекции пояснили, что направили запрос о переносе введения нового ГОСТа по автомобильным регистрационным знакам из-за необоснованных расходов федерального бюджета, передает ТАСС.
"В целях реализации возложенных на МВД России полномочий по регистрации транспортных средств и исключения возможных необоснованных расходов федерального бюджета Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа 2019 года в связи с вступлением в силу закона о "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — заявили в МВД.
Ранее СМИ писали, что ГИБДД просит отложить введение новых автономеров.
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