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Импорт в Украину российских авто запретят 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Депутат Украины решил, что нерационально продолжать импорт российских машин на территорию страны, учитывая сложные экономические отношения.
Для того, чтобы запретить ввоз всех моделей чиновник направил официальное постановление кабинету министров страны, с просьбой рассмотреть возможность запрета поставлять новые машины, российского производства на территорию страны. Кабинет министров быстро отреагировал на постановление и сообщил, что на сегодняшний день разрабатывается законопроект, по которому деловые отношения будут остановлены на неопределенный период времени.
Если в документ КМУ 1147, содержащий перечень запрещенных для ввоза в Украину российских товаров будут добавлены и автомобили, то экспорт будет прекращен в ближайшее время. Но, несмотря на это подписанные ранее соглашения должны быть соблюдены в любом случае. Российские производители со своей стороны никак не отреагировали на ситуацию, посчитав правильным промолчать, продолжая работать над производством автомобилей, которые импортируются в разные страны и не только в Украину.
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