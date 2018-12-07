Импорт в Украину российских авто запретят

Депутат Украины решил, что нерационально продолжать импорт российских машин на территорию страны, учитывая сложные экономические отношения.

Для того, чтобы запретить ввоз всех моделей чиновник направил официальное постановление кабинету министров страны, с просьбой рассмотреть возможность запрета поставлять новые машины, российского производства на территорию страны. Кабинет министров быстро отреагировал на постановление и сообщил, что на сегодняшний день разрабатывается законопроект, по которому деловые отношения будут остановлены на неопределенный период времени.

Если в документ КМУ 1147, содержащий перечень запрещенных для ввоза в Украину российских товаров будут добавлены и автомобили, то экспорт будет прекращен в ближайшее время. Но, несмотря на это подписанные ранее соглашения должны быть соблюдены в любом случае. Российские производители со своей стороны никак не отреагировали на ситуацию, посчитав правильным промолчать, продолжая работать над производством автомобилей, которые импортируются в разные страны и не только в Украину.