Парковку во дворах могут запретить или сделать платной

Парковка во дворах российских домов может быть запрещена или стать платной. Так недавнее решение Апелляционной коллегии Верховного суда в беседе с «Коммерсант FM» интерпретировала предправления Фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова

Ранее ВС постановил, что парковка автомобилей на гостевых местах во дворах жилых домов нарушает Санитарные правила и нормы (СанПиН) и должна наказываться штрафами: для физических лиц — до одной тысячи рублей, для юридических — до 20 тысяч.

По словам Зои Шаргатовой, теоретически решение высшего судебного органа дает властям право признать незаконной любую парковку во дворе, а затем сделать ее платной. По ее мнению, в первую очередь это может коснуться дворов, которые находятся в городской собственности.

В свою очередь, Константин Крохин , председатель Союза жилищных организаций Москвы, отметил, что ВС запретил не парковку во дворах, а стоянку.