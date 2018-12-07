Парковку во дворах могут запретить или сделать платной 

Парковка во дворах российских домов может быть запрещена или стать платной. Так недавнее решение Апелляционной коллегии Верховного суда в беседе с «Коммерсант FM» интерпретировала предправления Фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова.
Ранее ВС постановил, что парковка автомобилей на гостевых местах во дворах жилых домов нарушает Санитарные правила и нормы (СанПиН) и должна наказываться штрафами: для физических лиц — до одной тысячи рублей, для юридических — до 20 тысяч.
По словам Зои Шаргатовой, теоретически решение высшего судебного органа дает властям право признать незаконной любую парковку во дворе, а затем сделать ее платной. По ее мнению, в первую очередь это может коснуться дворов, которые находятся в городской собственности.
В свою очередь, Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, отметил, что ВС запретил не парковку во дворах, а стоянку.
«Если, например, вас на год лишили прав и машина стоит во дворе, вы должны ее переставить в другое место», — объяснил он.