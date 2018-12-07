АвтоВАЗу могут поручить выпуск очень странного автомобиля

В интернете появились фотографии загадочного прототипа Zetta "Сити Модуль-2", который должен быть официально представлен на V международном форуме "Город Будущего". Производство этого небольшого электромобиля, по слухам, могут поручить АвтоВАЗу.

На тольяттинском форуме "Город Будущего" должен быть представлен ситикар уже второго поколения с полностью переработанным дизайном: первый образец, представленный в прошлом году, подвергался критике в основном именно из-за внешнего вида. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, экстерьер электромобилю переработали практически полностью, несколько его осовременив. Разработкой прототипа занималась некая зеленоградская компания при участии инженеров АвтоВАЗа.

Однако изображений интерьера Zetta пока не появилось. Между тем, именно они должны представлять особый интерес, так как согласно концепции проекта электромобиль предназначен для людей с ограниченными возможностями и призван повысить их мобильность в городских условиях.

Что касается технической составляющей, то она, судя по предварительным данным, не изменилась. Кузов "Сити Модуль 2" по-прежнему представляет собой стальной трубчатый каркас со стеклопластиковыми панелями, а силовая установка состоит из четырех мотор-колес совокупной мощностью около 100 л.с. Литий-ионная батарея, расположенная под полом ситикара, по некоторым сведениям, обеспечивает запас хода примерно в 200 км.

Как сообщает "Российская газета", сборку "Сити Модуля" могут организовать на АвтоВАЗе, однако пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, причем по слухам заводчане в дискуссии участия не принимают. Вероятнее всего, главной проблемой проекта является финансовая составляющая: организация сборки такого необычного для Тольятти транспортного средства требует немалых инвестиций.