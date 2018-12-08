Разработчики аэротакси объяснили причины его падения в «Сколково»

Применять аэротакси будут в развлекательно-туристическом бизнесе, при спасении людей, а так же в качестве массового городского транспорта.

Слишком долгий перерыв между прогревом двигателей и взлетом мог стать причиной аварии тестого аппарата аэротакси в «Сколково». Седьмого декабря в инновационном центре состоялась презентация первой в мире лаборатории городских полетов, которую аккредитовали городские власти, сообщает пресс-служба «Сколково». Электролет продержался в воздухе около минуты, но набрать высоту так и не смог.