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Разработчики аэротакси объяснили причины его падения в «Сколково» 

ТК «Звезда» + ещё 10 2 часа назад
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Применять аэротакси будут в развлекательно-туристическом бизнесе, при спасении людей, а так же в качестве массового городского транспорта.
Слишком долгий перерыв между прогревом двигателей и взлетом мог стать причиной аварии тестого аппарата аэротакси в «Сколково». Седьмого декабря в инновационном центре состоялась презентация первой в мире лаборатории городских полетов, которую аккредитовали городские власти, сообщает пресс-служба «Сколково». Электролет продержался в воздухе около минуты, но набрать высоту так и не смог.
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