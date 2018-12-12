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Налог на американские автомобили в Китае могут снизить до 15% 

Car.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: car.ru
В рамках договора между руководителями Китая и Америки транспортный налог, установленный на ввоз американских электрических машин будет снижен с 40% до 15%.
До максимальных 40% налог был повышен в июле этого года, как следствие враждебных отношений между странами, результатом которых стала невидимая экономическая война. Правительственный саммит прошел 1 декабря этого года. В ходе него было принято урегулировать ситуацию с налогом в течении 95 дней, со дня подписания соглашения.
За время конфликтного периода между двумя странами появился финансовый дефицит в размере 500 миллиардов долларов. Президент Америке неоднократно говорил о том, что проблема ему не нравится, и он готов пойти на уступки, чтобы ситуация изменилась. На сегодняшний день самой востребованной маркой американских машин в Китае являются электрические автомобили Tesla.
Но, несмотря на это руководители отечественных компаний Китая заявили о том, что в ближайшее время будет произведена новая модель, которая сможет затмить ранее представленные автомобили Tesla.
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