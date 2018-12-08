Водители больше не обязаны устанавливать знак «Шипы» на авто

Российские водители автомобилей с шипованными шинами с 8 декабря не обязаны устанавливать на свои машины знак "Шипы".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили. В субботу оно вступило в силу.

Знак "Шипы" потерял актуальность в связи с тем, что сейчас динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами. Речь идет о конструкции авто, степени его загруженности, наличии современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.

Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях, как заявляют в ГИБДД , не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия.

Оформлять часть ДТП можно без ГАИ

Постановление правительства вносит еще несколько изменений в правила дорожного движения. Теперь водителям разрешено оформлять ДТП по европротоколу, если причинен вред лишь имуществу.

Как говорится в тексте постановления, участники ДТП, в котором причинен вред только имуществу, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место аварии. Так можно поступить, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев авто оформлять документы о ДТП можно без участия инспекторов.

При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола будет производиться в пределах 100 тысяч рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных телефонов. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тысяч рублей.

Инвалидов-колясочников приравняли к пешеходам

Данное постановление также приравнивает к пешеходам инвалидов на колясках с двигателем. Ранее у инвалидов с колясками на двигателях был неопределенный статус.

Также изменения ПДД дают инвалидам больше возможности для парковки. С сегодняшнего дня действие знаков 3.28 ("Стоянка запрещена"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечетным числам месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным числам месяца") не распространяется на машины, управляемые инвалидами третьей группы, а также перевозящих инвалидов, в том числе несовершеннолетних, с этой группой инвалидности. При этом на машинах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид".

Ранее такой возможностью могли воспользоваться только инвалиды первой и второй групп.