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Компания Bugatti отказывается от скорости 

Car.ru 5 часов назад
Фото: car.ru
Множество автопроизводителей в настоящее время стремится создать максимально быстрый, уличный гиперкар, который смог бы развить скорость до 482 километров в час.
Но, похоже, компания Bugatti, этим не заинтересована. В интервью, генеральный директор компании сказал, что когда он только приступил к своей должности, первым делом он протестировал все автомобили. После этого, он смог понять над чем работает компания, а затем определить и приоритеты бренда. Так вот, к сожалению, скорость не является главной целью марки.
Это немного разочаровывает, ведь автобренд славится созданием самых быстрых серийных автомобилей в мире. Поклонники, вероятно, будут разочарованы отказом от максимальных скоростей. Руководитель компании также сказал, что они постараются поработать над прошлыми гоночными автомобилями, такими как Т35, GT, Atlantik и постараются их усовершенствовать. Скорее всего, это тонкий намёк на то, что будущее компании, тесно связано с гиперкарами.
Помимо разговоров о скорости, Винкельман сообщил, что компания готова к производству более чем одной модели, если они создадут второй автомобиль, то он не будет в том же сегменте, что и Chiron.
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