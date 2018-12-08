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Появились рендерные изображения Porsche Taycan 

Car.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Car.ru
Сейчас Porsche усиленно тестирует свой первый электромобиль под слоем маскировки.
Поэтому фотохудожники попытались представить, как бы внешне выглядел электрический Porsche Taycan без камуфляжа. Между тем, уже достаточно много известно о технических деталях автомобиля.
Так, на машине будет два электромотора, отвечающих каждый за свою ось. Суммарная мощность силовой установки составит в совокупности 600 лошадиных сил.
Это позволит Taycan набирать 100 километров за 3,5 секунды. В свою очередь, до 200 километров в час автомобиль сможет разогнаться за 12 секунд.
Работу двигателей обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея с потенциалом в 95 киловатт-часов. Она позволит электрическому седану проехать 500 километров на одной зарядке.
Автомобиль получил платформу J1 от VW. Ее же использует Audi E-Tron GT.
Остается добавить, что в первый год вывода модели на рынок Porsche планирует выпустить 20 тысяч электрокаров. Дальше объем производства возрастет.
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