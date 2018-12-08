Появились рендерные изображения Porsche Taycan

Сейчас Porsche усиленно тестирует свой первый электромобиль под слоем маскировки.

Поэтому фотохудожники попытались представить, как бы внешне выглядел электрический Porsche Taycan без камуфляжа. Между тем, уже достаточно много известно о технических деталях автомобиля.

Так, на машине будет два электромотора, отвечающих каждый за свою ось. Суммарная мощность силовой установки составит в совокупности 600 лошадиных сил.

Это позволит Taycan набирать 100 километров за 3,5 секунды. В свою очередь, до 200 километров в час автомобиль сможет разогнаться за 12 секунд.

Работу двигателей обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея с потенциалом в 95 киловатт-часов. Она позволит электрическому седану проехать 500 километров на одной зарядке.

Автомобиль получил платформу J1 от VW . Ее же использует Audi E-Tron GT.

Остается добавить, что в первый год вывода модели на рынок Porsche планирует выпустить 20 тысяч электрокаров. Дальше объем производства возрастет.