Знак «Шипы» перестал быть обязательным

Российские водители больше не должны наносить знак «Шипы» на автомобили. Соответствующее постановление вступило в силу в субботу, 8 декабря. В ГИББД отмечают, что обозначение шипованной резины потеряло актуальность, так как динамические характеристики движения автомобилей определяются другими факторами. Кроме того правоохранители отмечают, что наличие наклейки на заднем стекле «зачастую ограничивает обзор с места водителя». Эксперты уверены, что отмена назрела давно, а точных данных о влиянии знака «Шипы» на безопасность не существует.

Российских водителей освободили от обязанности устанавливать знак «Шипы» на автомобили, оснащённые шипованными шинами. В субботу, 8 декабря, соответствующее постановление вступило в силу. Ранее этот документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев

Официальный сайт ГИБДД сообщает, что знак потерял актуальность в связи с тем, что «в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами». В частности, конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, а также наличием современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации.

«Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — сообщает Госавтоинспекция.

Кроме того, в МВД ранее признали, что наличие знака на заднем стекле «зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

«При современных технологиях этого не требуется»

По мнению координатора общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов , отмена знака «Шипы» назрела давно.

«Этот знак потерял актуальность вместе с появлением современных автомобилей, оснащенных системой АБС и другими системами безопасности. Поэтому как только таких машин стало большинство на наших дорогах, а это случилось довольно давно, знак шипы потерял свою актуальность по таким естественным причинам, как научно-технический прогресс», — отметил он беседе с RT.

Шкуматов также подчеркнул, что знак бесполезен и в качестве предупреждения о возможном повреждении шипами стёкол автомобиля.

«Отлетающие от колеса автомобиля шипы встречаются гораздо реже примерно порядка на два, чем камень, который вылетает из-под колеса. Поэтому знак никак не поможет вам сохранить целостность ветрового стекла», — подчеркнул он.

Партнёр агентств «Автостат» Игорь Моржаретто также отметил, что знак «Шипы» появился ещё в советские времена для обозначения первых шипов, которые часто были выполнены примитивно.

«Тогда считалось, что во-первых шипы ненадёжно крепятся. Действительно, их кустарно крепили. Они могли довольно часто отлетать и ударить в лобовое стекло сзади идущего автомобиля. Во-вторых, считалось, что тормозной путь автомобиля с шипами короче в зимнее время, чем у автомобиля без шипов. Типа человек, который сзади едет, видит знак, будет вести себя осторожнее, дистанцию больше держать и так далее», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Моржаретто, современные фабричные шипы лишены недостатков ранних версий, а автомобили стали намного совершеннее.

«На нормальном покрытии сейчас совершенно одинаковый тормозной и автомобиля с шипами, и у автомобиля без шипов. Он отличается разве что на льду. Но мы говорим о среднегородских условиях. В них этот знак потерял всякий смысл ещё несколько лет назад», — заключил эксперт.

Ранее вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в беседе с RT отмечал, что точных данных о влиянии знака «Шипы» на безопасность не существует.

«Статистикой не подтверждено, что это как-то снижает аварийность», — сказал — подчеркнул эксперт.

История вопроса

Напомним, установка знака «Шипы» стала обязательной для владельцев автомобилей с шипованными шинами 4 апреля 2017 года. Само распоряжение устанавливать знак не было новым. Ранее обязанность обозначать автомобили с шипованными шинами находилась в в перечне «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденных в 1993 году. Но В 2017 году документ дополнили уточнением, которое запрещает эксплуатацию транспортных средств при несоблюдении требований «Основных положений», одним из которых является наличие знака «Шипы». Таким образом, отсутствие этого обозначения на автомобиле с шипованной резиной стало нарушением, за которое инспектор ГИБДД мог выписать штраф в размере 500 рублей.

Отметим, что посвященный обозначению «Шипы» пункт ПДД гласит, что знак должен быть выполнен в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета. При этом сторона треугольника должна быть не менее 200 мм, а ширина каймы — 1/10 от этой величины.

Другие изменения

Вступившее в силу постановление правительства регламентирует не только применение знака «Шипы». В документ также вошли другие правки, преимущественно технического характера.

Водители получили возможность оформить ДТП без пострадавших по упрощённой схеме, известной под названием «европротокол», даже в том случае, если участники согласны в оценке произошедшего. Прежде согласие сторон относительно того, кто виноват, было обязательным.

Другие изменения затронули обязанность водителя предоставить инспектору ГИБДД полис ОСАГО. Как сообщает ведомство, перечень документов дополнен формулировкой «или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа». Речь идет о полисе ОСАГО, купленном в электронном виде.

Кроме того, знак «Инвалид» теперь могут использовать инвалиды не только первой и второй, но и третьей группы. На обозначенные таким образом автомобили не будут распространяться действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца») распространяться не будут.

Все перечисленные возможности также появились у лиц, перевозящих инвалидов перечисленных групп и (или) детей-инвалидов.

В дополнение к этому, уточнено понятие «Пешеход». К этой категории приравнены лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.