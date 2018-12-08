Какие машины предпочитают российские футбольные звезды 

Репортеры одного из изданий выяснили, каким автопарком владеют спортсмены из футбольной сборной на данный момент. Вот, что показали некоторые из изысканий журналистов.
Возьмем, к примеру, Юрия Газинского, который вошел в спортивную историю как автор первого гола, забитого россиянами в домашнем матче ЧМ-2018 в ворота сборной Саудовской Аравии. В своем Краснодаре Юрий предпочитает BMW X5 ярко синего окраса.
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Лучший бомбардир в команде россиян по итогам Мундиаля Дмитрий Черышев проводит основную часть времени в Испании. Он не испытывает страсти к роскошным автомобилям, поэтому много лет в его распоряжении находится верный Audi A7.
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Другой форвард национальной команды, Артем Дзюба, успел поменять множество автомобилей. На данный момент нападающий передвигается на белом Mercedes-Benz CLS.
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Наконец, нельзя не упомянуть о нынешнем наставнике сборной РФ Станиславе Черчесове. Его автопарк составляют серьезные Mercedes-Benz GL 500 4Matic, а также Cadillac Escalade.