Какие машины предпочитают российские футбольные звезды

Репортеры одного из изданий выяснили, каким автопарком владеют спортсмены из футбольной сборной на данный момент. Вот, что показали некоторые из изысканий журналистов.

Возьмем, к примеру, Юрия Газинского , который вошел в спортивную историю как автор первого гола, забитого россиянами в домашнем матче ЧМ-2018 в ворота сборной Саудовской Аравии. В своем Краснодаре Юрий предпочитает BMW X5 ярко синего окраса.

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Лучший бомбардир в команде россиян по итогам Мундиаля Дмитрий Черышев проводит основную часть времени в Испании. Он не испытывает страсти к роскошным автомобилям, поэтому много лет в его распоряжении находится верный Audi A7

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Другой форвард национальной команды, Артем Дзюба , успел поменять множество автомобилей. На данный момент нападающий передвигается на белом Mercedes-Benz CLS.

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