Изображение салона на несколько секунд появилось в ролике о новой Lada Granta на YouTube-канале "Энергетик Сергей Николаев".
По информации "Российской газеты", рендер сняли на закрытой презентации АвтоВАЗа. Она проходила в Петербурге с 22 октября по 2 ноября.
Из особенностей салона можно выделить большой мультимедийный экран, новую климатическую установку, а также другое положение кнопок на центральной консоли. Также изменены комбинация приборов, форма дефлекторов, дверных ручек и декоративных элементов.
Финальный салон, вероятно, будет выглядеть иначе, поскольку на презентации была его "демо-версия".
Ранее стало известно, что Lada Vesta и Lada Granta заняли первое и второе места по продажам в России в октябре.