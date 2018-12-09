Рендер нового интерьера Lada Vesta случайно рассекретили

По информации "Российской газеты", рендер сняли на закрытой презентации АвтоВАЗа . Она проходила в Петербурге с 22 октября по 2 ноября.

Из особенностей салона можно выделить большой мультимедийный экран, новую климатическую установку, а также другое положение кнопок на центральной консоли. Также изменены комбинация приборов, форма дефлекторов, дверных ручек и декоративных элементов.

Финальный салон, вероятно, будет выглядеть иначе, поскольку на презентации была его "демо-версия".