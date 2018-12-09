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Рендер нового интерьера Lada Vesta случайно рассекретили 

РИА Новости + ещё 7 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Изображение салона на несколько секунд появилось в ролике о новой Lada Granta на YouTube-канале "Энергетик Сергей Николаев".
По информации "Российской газеты", рендер сняли на закрытой презентации АвтоВАЗа. Она проходила в Петербурге с 22 октября по 2 ноября.
Из особенностей салона можно выделить большой мультимедийный экран, новую климатическую установку, а также другое положение кнопок на центральной консоли. Также изменены комбинация приборов, форма дефлекторов, дверных ручек и декоративных элементов.
Финальный салон, вероятно, будет выглядеть иначе, поскольку на презентации была его "демо-версия".
Ранее стало известно, что Lada Vesta и Lada Granta заняли первое и второе места по продажам в России в октябре.
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