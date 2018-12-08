Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росстандарт отзывает свыше 1700 Lada 

Car.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На официальном портале Росстандарта появилась информация о выявленных недостатках у моделей линейки Лада Калина, Гранта и Приора.
Речь идет о несоответствии комплектации рулевого колеса и подушек безопасности. Срабатывание последних может произойти в случае повышения температуры внутри салона автомобиля.
Правда стоит отметить, что производителем заявлена пороговая температура в 80 градусов по Цельсию. Такое вряд ли сможет произойти в реальных условиях эксплуатации. Но Росстандарт решил "перебдеть".
Итогом станет проведение отзывной кампании. Всего под данное мероприятие подпадает 1716 автомобилей, VIN-номера которых доступны на портале Росстандарта.
Производитель оповестит всех автовладельцев о необходимости в ближайшее время посетить фирменный автосалон для прохождения бесплатной диагностики автомобиля.
А при необходимости, проведения ремонтных работ. О конкретной дате старта отзывной кампании будет объявлено позже.
Car.ru: последние новости
Яд ни при чем: развенчан главный миф о метиловой "незамерзайке" В Госдуме предложили отменить налог для старых и дешевых автомобилей Какие машины предпочитают российские футбольные звезды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани погибли три человека
Развенчан главный миф о метиловой «незамерзайке»6
На юге Москвы столкнулись пять машин
Какие машины предпочитают российские футбольные звезды
Автоэксперты выяснили, почему зимой горят машины
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
00:17
Полицейский на BMW протаранил монастырь в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение