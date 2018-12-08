Росстандарт отзывает свыше 1700 Lada

На официальном портале Росстандарта появилась информация о выявленных недостатках у моделей линейки Лада Калина, Гранта и Приора.

Речь идет о несоответствии комплектации рулевого колеса и подушек безопасности. Срабатывание последних может произойти в случае повышения температуры внутри салона автомобиля.

Правда стоит отметить, что производителем заявлена пороговая температура в 80 градусов по Цельсию. Такое вряд ли сможет произойти в реальных условиях эксплуатации. Но Росстандарт решил "перебдеть".

Итогом станет проведение отзывной кампании. Всего под данное мероприятие подпадает 1716 автомобилей, VIN-номера которых доступны на портале Росстандарта.

Производитель оповестит всех автовладельцев о необходимости в ближайшее время посетить фирменный автосалон для прохождения бесплатной диагностики автомобиля.

А при необходимости, проведения ремонтных работ. О конкретной дате старта отзывной кампании будет объявлено позже.