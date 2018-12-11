Lamborghini Папы Римского можно выиграть в лотерею 

Супер-кар, подаренный понтифику Франциску концерном Lamborghini, а затем проданный на аукционе Sotheby’s за 809 тысяч евро, будет разыгран в лотерее благотворительной платформы Omaze.
Lamborghini Huracan LP 580 достанется одному из участников, сделавших пожертвование на благотворительность. Минимальная цена 10 долларов, она приравнивается к 100 заявкам, максимальный взнос — 5000 долларов. Чем больше сумма ставки, тем больше шансов на выигрыш.
Имя победителя станет известно через 52 дня. Счастливчику достанется уникальный гоночный автомобиль, украшенный кристаллами Swarovski, декорированный цветами флага Ватикана и освящённый самим Папой Римским.
Ранее власти итальянской автономной области Фриули-Венеция-Джулия подарили понтифику 23-метровую рождественскую ель, сообщает РИА Новости. Её уже установили рядом со знаменитым обелиском, привезённым из Рима, и украсили более гирляндами из более чем 7 тысяч энергосберегающих лампочек.