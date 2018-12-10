В РФ появятся электронные водительские права

МВД рассматривают идею цифрового водительского удостоверения, которое можно будет хранить в телефоне и предъявлять инспектору в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, речь об отказе от бумажной версии прав не идет, просто данные параллельно будут храниться «в цифре».

Источник также отметил, что в МВД, скорее всего, откажутся от идеи выпускать права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) с чипами. Ранее предлагалось «вшивать» в документы микрочипы, чтобы уменьшить риск подделок.

По словам собеседника РИА Новости, власти обсуждают создание специального мобильного приложения для прав, а также идею по внесению данных о водителе в электронные паспорта россиян, которые могут появиться с 2021 года.

ГИБДД уже зарегистрировали первые машины с электронными паспортами транспортных средств (ПТС). Такие документы станут обязательными для новых авто с 1 ноября 2019 года. Ранее выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно. В ГИБДД заявляли, что в перспективе водительские удостоверения и СТС также станут электронными.