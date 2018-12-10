На базе RX-8 Mazda может создать новую модель

Слухи о возможном появлении преемника Mazda RX-8 появились внутри автомобильной общественности. Но пока они не нашли убедительного подтверждения.

Известно, что решение о прекращении выпуска Mazda RX-8 было принято еще в 2012 году. Однако официальные представители японской корпорации из беседы с ними в Лос-Анджелесе не исключили, что на базе автомобиля может появиться новинка.

Правда, для этого пока существуют серьезные препятствия. Дело в том, что Mazda RX-8 работала на роторном двигателе. Сейчас же к таким моторам выдвигаются серьезные требования с точки зрения экологии. Поэтому производитель может столкнуться с невыполнимой задачей.

Тем временем, в Нюрбургринге на испытаниях был замечен незнакомый спортивный автомобиль с эмблемой Mazda. Не исключено, что работа над машиной все же ведется.