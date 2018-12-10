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На базе RX-8 Mazda может создать новую модель 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Слухи о возможном появлении преемника Mazda RX-8 появились внутри автомобильной общественности. Но пока они не нашли убедительного подтверждения.
Известно, что решение о прекращении выпуска Mazda RX-8 было принято еще в 2012 году. Однако официальные представители японской корпорации из беседы с ними в Лос-Анджелесе не исключили, что на базе автомобиля может появиться новинка.
Правда, для этого пока существуют серьезные препятствия. Дело в том, что Mazda RX-8 работала на роторном двигателе. Сейчас же к таким моторам выдвигаются серьезные требования с точки зрения экологии. Поэтому производитель может столкнуться с невыполнимой задачей.
Тем временем, в Нюрбургринге на испытаниях был замечен незнакомый спортивный автомобиль с эмблемой Mazda. Не исключено, что работа над машиной все же ведется.
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