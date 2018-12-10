В МВД заявили об увеличении числа штрафов за нарушения ПДД

В России в 2018 году увеличилось число выписываемых за нарушение правил дорожного движения штрафов. Это следует из данных, представленных МВД (есть в распоряжении RT).

В ведомстве уточнили, что за первые 10 месяцев 2018 года наложено более 112,3 млн административных наказаний в виде штрафа за нарушения правил дорожного движения.

При этом отмечается, что за аналогичный период прошлого года таких штрафов было почти на 20% меньше — 94,9 млн Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили.