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Ford Bronco первого поколения возродится 

CarClub 7 часов назад
Фото: CarClub
Реставрационная фирма Gateway Bronco из штата Иллинойс получила у компании Ford разрешение на выпуск классического внедорожника Bronco первого поколения. Подчеркивается, что это будут не восстановленные, а абсолютно новые машины.
При их сборке станут использовать новые компоненты, только что изготовленные рамы и кузова. А вот начинка — самая современная: двигатель V8 5.0 семейства Coyote в связке с 6-ступенчатым автоматом. Характеристики старого Bronco в XXI веке пока не сообщаются.
Ford разрешил собирать до четырех автомобилей в месяц. Цена неизвестна, но можно использовать в качестве отправной точки стоимость восстановленных Bronco. За них просят 120-180 тысяч долларов, а полностью новый автомобиль явно окажется дороже.
Напомним, что сам Ford вот-вот представит возрожденную модель Bronco.
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