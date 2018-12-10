Ford Bronco первого поколения возродится

Реставрационная фирма Gateway Bronco из штата Иллинойс получила у компании Ford разрешение на выпуск классического внедорожника Bronco первого поколения. Подчеркивается, что это будут не восстановленные, а абсолютно новые машины.

При их сборке станут использовать новые компоненты, только что изготовленные рамы и кузова. А вот начинка — самая современная: двигатель V8 5.0 семейства Coyote в связке с 6-ступенчатым автоматом. Характеристики старого Bronco в XXI веке пока не сообщаются.

Ford разрешил собирать до четырех автомобилей в месяц. Цена неизвестна, но можно использовать в качестве отправной точки стоимость восстановленных Bronco. За них просят 120-180 тысяч долларов, а полностью новый автомобиль явно окажется дороже.

Напомним, что сам Ford вот-вот представит возрожденную модель Bronco.