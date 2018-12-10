Nissan Juke нового поколения задерживается

По данным западной прессы, презентация нового поколения компактного японского кроссовера Nissan Juke переносится на середину 2019 года. Изначально планировалось, что модель пойдет в серию уже в этом году, но, по всей видимости, производитель столкнулся с какими-то трудностями. О причинах переносов сроков ничего не сообщается.

По неофициальной информации, дизайн новинки будет не только в значительной степени отличаться от предшественника, но и окажется отличным от общей корпоративной стилистики, реализованной, например, в последнем Nissan Leaf . Не ожидают инсайдеры сходства и с Nissan iMx, который можно было впервые увидеть в 2017 году в статусе концепта. Тем не менее, экстерьер нового Juke гарантировано будет неординарным и ярким.

Известно, что в основе модели лежит платформа CMF-B, которая обеспечит кроссоверу не только больше прочности, но и сокращение веса при идентичных габаритных размерах. Кроме того, такой выбор позволит применить иной набор доступных трансмиссий.

В качестве наиболее вероятных силовых агрегатов для нового Ниссан Джук называются турбированные бензиновые моторы небольшого объема 0.9 и 1.2 литра. Их мощность будет достигать 115 «лошадей». На отдельных рынках возможно появление версии со 110-сильным 1.5-литровым дизелем.