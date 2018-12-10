Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan Juke нового поколения задерживается 

Allroader.ru 7 часов назад
Фото: Allroader.ru
По данным западной прессы, презентация нового поколения компактного японского кроссовера Nissan Juke переносится на середину 2019 года. Изначально планировалось, что модель пойдет в серию уже в этом году, но, по всей видимости, производитель столкнулся с какими-то трудностями. О причинах переносов сроков ничего не сообщается.
По неофициальной информации, дизайн новинки будет не только в значительной степени отличаться от предшественника, но и окажется отличным от общей корпоративной стилистики, реализованной, например, в последнем Nissan Leaf. Не ожидают инсайдеры сходства и с Nissan iMx, который можно было впервые увидеть в 2017 году в статусе концепта. Тем не менее, экстерьер нового Juke гарантировано будет неординарным и ярким.
Известно, что в основе модели лежит платформа CMF-B, которая обеспечит кроссоверу не только больше прочности, но и сокращение веса при идентичных габаритных размерах. Кроме того, такой выбор позволит применить иной набор доступных трансмиссий.
В качестве наиболее вероятных силовых агрегатов для нового Ниссан Джук называются турбированные бензиновые моторы небольшого объема 0.9 и 1.2 литра. Их мощность будет достигать 115 «лошадей». На отдельных рынках возможно появление версии со 110-сильным 1.5-литровым дизелем.
Allroader.ru: последние новости
Новый Toyota RAV4 уже в продаже, пока в Америке Кроссовер KIA на базе Ceed снова засняли на тестах Новинки Cadillac для российского рынка в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ отозвал Lada Vesta из-за запасок1
На базе RX-8 Mazda может создать новую модель
В Бурятии пять человек погибли в ДТП
VW Atlas Cross Sport замечен в деле
Назван самый популярный премиальный бренд в России1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение