Новый электрокар Volkswagen будет стоить, как дизельный «Гольф»

Член совета правления Volkswagen Юрген Штакманн раскрыл некоторые детали о первом электрокаре из новой линейки I. D. Заказы на хэтчбек, который, вероятно, получит название Neo, начнут принимать весной следующего года, а его цена будет сопоставима со стоимостью нынешнего дизельного «Гольфа».

Штакманн опубликовал несколько постов в твиттере, где рассказал, что клиенты смогут выбрать понравившийся автомобиль на сайте, указав модель, цвет и необходимый пакет опций. Похоже, что процедура заказа будет похожа на покупку электрокара Tesla . С американской компанией Volkswagen будет роднить и возможность обновления прошивки машин «по воздуху».

Хэтчбек VW I. D. Neo предложат в нескольких модификациях с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. Запас хода электрокара составит максимум 550 километров по циклу WLTP, а цена будет, как у Golf с дизельным двигателем — около 24 000 евро (1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

К 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей к этому году должен вырасти до 550 тысяч. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.