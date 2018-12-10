Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый электрокар Volkswagen будет стоить, как дизельный «Гольф» 

Motor.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Volkswagen
Член совета правления Volkswagen Юрген Штакманн раскрыл некоторые детали о первом электрокаре из новой линейки I. D. Заказы на хэтчбек, который, вероятно, получит название Neo, начнут принимать весной следующего года, а его цена будет сопоставима со стоимостью нынешнего дизельного «Гольфа».
Штакманн опубликовал несколько постов в твиттере, где рассказал, что клиенты смогут выбрать понравившийся автомобиль на сайте, указав модель, цвет и необходимый пакет опций. Похоже, что процедура заказа будет похожа на покупку электрокара Tesla. С американской компанией Volkswagen будет роднить и возможность обновления прошивки машин «по воздуху».
Хэтчбек VW I. D. Neo предложат в нескольких модификациях с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов. Запас хода электрокара составит максимум 550 километров по циклу WLTP, а цена будет, как у Golf с дизельным двигателем — около 24 000 евро (1,8 миллиона рублей по текущему курсу).
К 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей к этому году должен вырасти до 550 тысяч. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.
Motor.ru: последние новости
Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas В Тбилиси с балкона жилого дома сняли «Жигули», простоявшие там 27 лет Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ отозвал Lada Vesta из-за запасок1
На базе RX-8 Mazda может создать новую модель
В Бурятии пять человек погибли в ДТП
VW Atlas Cross Sport замечен в деле
Назван самый популярный премиальный бренд в России1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение