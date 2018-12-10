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В России предложили ввести бронирование парковок 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Замминистра строительства РФ Андрей Чибис рассказал «Российской газете», что в российских городах может появиться опция бронирования парковок.
По словам Чибиса, россияне смогут забронировать места на парковках рядом с театрами и парками. Это будет удобно для родителей с детьми и колясками, которым неудобно оставлять машины далеко.
Кроме того, бронировать парковки смогут городские власти, например, для уборки улиц или ремонта.
В качестве примера Чибис привел Китай. В некоторых городах этой страны парковочные места можно забронировать в интернете.
Чиновник отметил, что сервис по бронированию «не так прост». Чтобы он заработал, на парковках нужно будет установить ограничивающие устройства, которые заблокируют въезд на места для одних водителей и разрешат для других.
С 15 декабря на 237 улицах Москвы отменят бесплатную воскресную парковку. В частности, парковка по воскресеньям станет платной на Арбате, Охотном ряду, Покровке, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, а также на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.
В московском Дептрансе заявили, что изменения потребовались в связи с загруженностью улиц. С 15 декабря в силу также вступят новые тарифы. На Тверской, Арбате и у центра «Москва-сити» будет действовать максимальный тариф — 380 рублей в час. Время бесплатной парковки на московских улицах сократят с 15-и до пяти минут.
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