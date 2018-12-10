В России предложили ввести бронирование парковок

По словам Чибиса, россияне смогут забронировать места на парковках рядом с театрами и парками. Это будет удобно для родителей с детьми и колясками, которым неудобно оставлять машины далеко.

Кроме того, бронировать парковки смогут городские власти, например, для уборки улиц или ремонта.

В качестве примера Чибис привел Китай. В некоторых городах этой страны парковочные места можно забронировать в интернете.

Чиновник отметил, что сервис по бронированию «не так прост». Чтобы он заработал, на парковках нужно будет установить ограничивающие устройства, которые заблокируют въезд на места для одних водителей и разрешат для других.

С 15 декабря на 237 улицах Москвы отменят бесплатную воскресную парковку. В частности, парковка по воскресеньям станет платной на Арбате, Охотном ряду, Покровке, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, а также на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.

В московском Дептрансе заявили, что изменения потребовались в связи с загруженностью улиц. С 15 декабря в силу также вступят новые тарифы. На Тверской, Арбате и у центра «Москва-сити» будет действовать максимальный тариф — 380 рублей в час. Время бесплатной парковки на московских улицах сократят с 15-и до пяти минут.