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Porsche готовит четыре новые модели для российского рынка 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: carscoops.com
Российский офис компания Porsche обьявил о планах вывести на российский рынок в 2019 году четыре новинки — обновленный Macan, Panamera GTS, Panamera GTS Sport Turismo и 911, сообщает Autostat.ru.
Главной новинкой осени от Porsche стало восьмое поколение спортивной классики 911. В России автомобиль будет предлагаться по цене от 7,75 миллионов рублей за версию Carrera S и от 8,2 миллионов за версию Carrera 4S.
Отметим, что мощность нового 911-го выросла до 450 л.с., дизайн был несколько доработан, включая установку более мощного заднего спойлера и нового капота, а также на автомобиль была установлена абсолютно новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Обновленный кроссовер Macan был показан летом 2018 года, но изменения коснулись в основном новой оптики и некоторых элементов дизайна. Его ценник в России стартует от 3,73 миллиона рублей.
Что касается Panamera GTS и Panamera Sport Turismo, их цены на отечественном рынке стартуют от 9,28 и 9,45 миллионов рублей соответственно.
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