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Беспилотники научат пропускать скорую помощь автоматически 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Подключенные и беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении скорой помощи и других экстренных оперативных служб и будут пропускать такой транспорт автоматически, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет".
Испытания этого и других автомобильных сервисов на базе технологии V2X, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Ожидается, что данная технология станет частью повседневной жизни россиян уже в 2025 году.
В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает с 1 декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Республике Татарстан. Первые беспилотники выйдут на городские улицы весной 2019 года и будут оснащены литерой "А", указывающей на "Автономное вождение". Также тестирование автоматизированных автомобилей с технологией V2X пройдёт на скоростной трассе М-11 ("Москва-Санкт-Петербург").
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