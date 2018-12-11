Беспилотники научат пропускать скорую помощь автоматически

Подключенные и беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении скорой помощи и других экстренных оперативных служб и будут пропускать такой транспорт автоматически, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет".

Испытания этого и других автомобильных сервисов на базе технологии V2X, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

Ожидается, что данная технология станет частью повседневной жизни россиян уже в 2025 году.