Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Начались продажи «вседорожного» Renault Logan с вариатором 

Motor.ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: Motor
В России начались продажи «вседорожных» Logan Stepway и Sandero Stepway City, оснащенных бесступенчатой трансмиссией. Машины отличаются уникальными элементами экстерьера и интерьера, выполненными в черном цвете. Кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 787 990 рублей, а Sandero Stepway City — от 814 990 рублей.
Машины серии Stepway City оснащаются вариатором X-Tronic и 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Для трансмиссии, способной имитировать переключения виртуальных ступеней, разработали особый алгоритм работы, который, в частности, помог минимизировать время отклика на нажатие педали газа. Одно из преимущества вариатора — расход топлива на уровне автомобилей с «механикой». По паспорту для Logan Stepway City и Sandero Stepway City он составляет 6,7 литра на 100 километров.
Автомобили серии City отличаются черной защитной накладкой на бамперах, акцентами черного цвета, хромированной окантовкой противотуманных фар, двухцветными 16-дюймовыми дисками. В салоне машин установлен новый руль и декоративные панели с особым рисунком.
Renault Logan Stepway и Sandero Stepway City доступны в двух комплектациях: Life и Drive. В начальной кросс-седан и «вседорожный» хэтчбек оснащаются кондиционером, аудиосистемой с USB и Bluetooth, передними сиденьями с подогревом, металлической защитой двигателя. В Drive базовый список оснащения дополняет климат-контроль, задние электростеклоподъемники и навигационная система.
Цены на обычные Logan Stepway и Sandero Stepway начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.
Motor.ru: последние новости
Новый электрокар Volkswagen будет стоить, как дизельный «Гольф» Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas В Тбилиси с балкона жилого дома сняли «Жигули», простоявшие там 27 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раллийные автомобили LADA выставили на продажу
Американцев заинтересовал российский электромобиль
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП
Под отзыв попали более 3 тысяч Volkswagen и Skoda
Toyota подготовит для гонок еще один вариант новой «Супры»
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
01:20
Медведев решил судьбу «Шипов»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение