АвтоВАЗ объявил масштабный отзыв Lada Vesta 

Более 40 тысяч автомобилей «Лада Веста» будут отозваны из-за несертифицированного цвета диска запасного колеса. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Ведомство согласовало с компанией «АвтоВАЗ» отзыв 41 507 «Лада Веста», проданных c июля 2017 года по сегодняшний день.
Причиной такого решения является несертифицированный цвет диска запасного колеса Pirelli Formula Energy 185/65 R15 — он тот же, что и у основных колес Pirelli Cinturato P1 185/65 R15, хотя должен отличаться.
Росстандарт опубликовал список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву. Владельцам упомянутых в нем машин следует обратиться в ближайший дилерский центр и согласовать удобное время для бесплатной покраски диска.
Все остальные будут уведомлены о такой необходимости письмом или по телефону.
На прошлой неделе Росстандарт сообщал об отзыве «АвтоВАЗом» 1 716 «Лада Калина», «Гранта» и «Приора» из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности, а в конце ноября — об отзыве 3,3 тысячи «Лада 4х4» из-за возможного наличия трещины на торце вала верхнего рулевого управления.