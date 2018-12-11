АвтоВАЗ объявил масштабный отзыв Lada Vesta

Более 40 тысяч автомобилей « Лада Веста » будут отозваны из-за несертифицированного цвета диска запасного колеса. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Ведомство согласовало с компанией «АвтоВАЗ» отзыв 41 507 «Лада Веста», проданных c июля 2017 года по сегодняшний день.

Причиной такого решения является несертифицированный цвет диска запасного колеса Pirelli Formula Energy 185/65 R15 — он тот же, что и у основных колес Pirelli Cinturato P1 185/65 R15, хотя должен отличаться.

Росстандарт опубликовал список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву. Владельцам упомянутых в нем машин следует обратиться в ближайший дилерский центр и согласовать удобное время для бесплатной покраски диска.

Все остальные будут уведомлены о такой необходимости письмом или по телефону.