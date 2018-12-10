АвтоВАЗ отозвал Lada Vesta из-за запасок 

Выяснилось, что "времянка" неправильно покрашена.
О сервисной кампании узнал портал "Lada Online", однако официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным издания, в начале декабря владельцы Lada Vesta начали получать письма с просьбой посетить сервисный центр для устранения несоответствия комплектации запасного колеса. Уточняется, что речь идет о цвете запаски: согласно ГОСТу, краска, в которую выкрашена "времянка", должна отличаться от окраски серийного колеса в сборе.
Сколько именно автомобилей подлежит отзыву, не уточняется. Несоответствие должно быть устранено бесплатно для автовладельцев.
Как сообщал "Авторамблер", в конце осени АвтоВАЗ объявил о начале сервисной кампании, которая затрагивает 3,3 тыс. экземпляров Lada 4х4 из-за дефекта рулевого управления. А в первых числах декабря в ремонт направили 1,7 тыс. новых Kalina, Granta и Priora. Причиной стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.