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АвтоВАЗ отозвал Lada Vesta из-за запасок 

Авторамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Выяснилось, что "времянка" неправильно покрашена.
О сервисной кампании узнал портал "Lada Online", однако официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным издания, в начале декабря владельцы Lada Vesta начали получать письма с просьбой посетить сервисный центр для устранения несоответствия комплектации запасного колеса. Уточняется, что речь идет о цвете запаски: согласно ГОСТу, краска, в которую выкрашена "времянка", должна отличаться от окраски серийного колеса в сборе.
Сколько именно автомобилей подлежит отзыву, не уточняется. Несоответствие должно быть устранено бесплатно для автовладельцев.
Как сообщал "Авторамблер", в конце осени АвтоВАЗ объявил о начале сервисной кампании, которая затрагивает 3,3 тыс. экземпляров Lada 4х4 из-за дефекта рулевого управления. А в первых числах декабря в ремонт направили 1,7 тыс. новых Kalina, Granta и Priora. Причиной стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.
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