Под отзыв попали более 3 тыс. новых Volkswagen и Skoda

В ремонт будут направлены 3 148 экземпляров Volkswagen Tiguan, Polo в кузове седан и Skoda Rapid , которые были проданы в течение 2018 года.

Выяснилось, что эти автомобили были заправлены охлаждающей жидкостью с несоответствующей концентрацией. Это произошло из-за неисправности заправочной установки.

В Росстандарте уточнили, что в редких случаях дефект может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время.

В рамках сервисной кампании будет произведена бесплатная проверка, и, при необходимости, замена охлаждающей жидкости.