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Под отзыв попали более 3 тыс. новых Volkswagen и Skoda 

Авторамблер + ещё 6 4 часа назад
Фото: Авторамблер
В ремонт будут направлены 3 148 экземпляров Volkswagen Tiguan, Polo в кузове седан и Skoda Rapid, которые были проданы в течение 2018 года.
Выяснилось, что эти автомобили были заправлены охлаждающей жидкостью с несоответствующей концентрацией. Это произошло из-за неисправности заправочной установки.
В Росстандарте уточнили, что в редких случаях дефект может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время.
В рамках сервисной кампании будет произведена бесплатная проверка, и, при необходимости, замена охлаждающей жидкости.
Как сообщал "Авторамблер", на прошлой неделе в ремонт направили 178 экземпляров Volkswagen Touareg, проданных в 2018 году, из-за проблем с ремнями безопасности.
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