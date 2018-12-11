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Nokian займется ликвидацией шинных свалок в России 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: nokianheavytyres.com
Корпорация Nokian Tyres сделала заявление о планах по открытию в России проекта федерального масштаба под названием Nokian Eco Challenge.
Целью его реализации будет полная ликвидация стихийных свалок старых шин от автомобилей. Участие компании в этом проекте будет заключаться в выполнении организаторских функций. Исполнителем же станет Фонд рационального использования природных ресурсов.
Инициатива, объявленная главной целью всех проводимых мероприятий — полное отсутствие на территории страны нелегальных свалок использованной резины. Собранные во время реализации проекта шины будут отправлены на переработку, а затем включены в состав крошки для мягкого покрытия на площадках для детей, материалов для кровли, либо мастик битумного типа для строительства, системы капельного полива и других изделий.
Выполнение данного проекта реализуется помимо исполнения взятых компанией обязательств выпускающих автомобильную резину. Компания открыла специальный почтовый ящик в сети, куда можно сообщить данные о местонахождения нелегальной свалки.
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