Американцев заинтересовал российский электромобиль

Правда, машина с названием Aviar R67 находится пока в стадии разработки.

Реализацией проекта занимается отечественный стартап Aviar Motors. На данный момент идет поиск потенциальных инвесторов и деловых партнеров.

Внешне создаваемый автомобиль будет практически точной копией первого поколения Ford Mustang 1967 года. От себя конструкторы добавили светодиодную переднюю и заднюю оптику, выдвигающиеся дверные ручки, современные колеса на 20 дюймов.

В машине предусмотрен выдвижной спойлер сзади. Он активируется на режимах Race и Sport, а также при движении со скоростью свыше 120 километров в час.

Салон будущего электрокара по дизайну чем-то напоминает представителей Tesla . В центре центральной панели предполагается установить дисплей на 17 дюймов.

Техническое описание создаваемой машины предусматривает установку на ней двух электромоторов с общей мощностью 846 лошадиных сил. Автомобиль сможет набирать 100 километров за 2,2 секунды. При этом запас хода ориентировочно составит 500 км.