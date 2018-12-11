Lada — на втором месте в мире по динамике продаж. В чем лукавство статистики?

Новость, на первый взгляд, из разряда невероятных: Lada заняла второе место в мире. Лучше росли продажи только Mitsubishi

Соседство у Lada приятное: на первом месте японцы. Продажи Mitsubishi за десять месяцев выросли на 22%, сообщил статистический сервис Focus2Move. У Lada почетное второе место, чуть больше 20%. На третьем китайцы: динамика бренда Geely — ровно 20%. Значит ли это, что российские автомобили ворвались в мировую элиту? Наверное, нет.

Речь идет о динамике. Произвел в этом году одну машину, а в следующем две — и у тебя рост в 100%. Toyota за десять месяцев продала больше 7 млн автомобилей, Volkswagen — почти 6 млн Но у них скромная динамика, 1-2%, и они в конце этого рейтинга. За этот же период было продано всего 320 тысяч машин Lada, поэтому по объемам она на 48-м месте в мире.

Впрочем, то, что продажи растут, уже хорошо. С чем это может быть связано? Рассуждает Игорь Моржаретто

«Отложенный спрос сработал в прошлом и в этом году. То есть люди откладывали покупку, начиная с 2014 года, сколько можно было откладывать. Тем более что в следующем году будет повышение цен абсолютно на все автомобили и вообще на все товары, в связи с повышением НДС. Тот же самый «АвтоВАЗ» может производить миллион автомобилей в год — производит он гораздо меньше: он бы рад продавать миллион, но, к сожалению, спрос в России не так велик, как хотелось бы».

Иногда на дорогах Москвы кажется, что «АвтоВАЗ» вообще остановил конвейер. Lada здесь — редкий гость. В регионах она встречается куда чаще, запчасти для нее купить проще всего.

Есть в других городах и лады-такси, что для столицы вообще редчайшее явление. Самые массовые такси тут — Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo : прямые конкуренты Lada Vesta . Причем Vesta значительно их дешевле, в базовой комплектации она стоит всего 600 тысяч. Но московские таксисты до ее уровня пока не доросли. Почему, объясняет гендиректор транспортной компании «Геннадий такси сервис» Геннадий Смагоринский:

«Люди не хотят ездить на «Ладах». Просто не хотят! Ну так сложилось. Клиенты, именно клиенты не хотят, конечно. Вот возьмите себя: вы заказываете такси, и вам говорят: «Приезжает Lada Granta. У вас это вызовет энтузиазм? Понимаете, да? Так вы не одиноки! Чисто инертность восприятия, поэтому и не воспринимаются».

Бизнесмен заодно напоминает историю прихода на российский рынок Renault Logan . В других странах эту марку знают как Dacia , но в России менеджеры решили, что какой-то румынский бренд у нас продаваться не будет. Возможно, они были не правы, но то, что под брендом Renault этот автомобиль стал одним из самых продаваемых — факт.

А Lada Vesta хоть и пишется по-английски, и дешевле, да и отзывы о ней неплохие — для народа она все равно «Лада». И с этим еще, наверное, долго ничего поделать будет нельзя.

11 декабря пришло сообщение Росстандарта о том, что «АвтоВАЗ» отзывает в России более 40 тысяч Lada Vesta из-за несертифицированной комплектации шин. Речь идет об автомобилях, реализованных c июля 2017 года по настоящее время, с VIN-кодами можно ознакомиться на сайте Росстандарта. «АвтоВАЗ» призывает владельцев Lada Vesta обратиться в ближайший дилерский центр для проведения работ.