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Раллийные автомобили LADA выставили на продажу 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В 2017 году создали многоэтапное состязание на автомобилях отечественного производства — LADA Rally Cup, главным призом которого должен стать новенький автомобиль соответствующего производителя.
Приз, конечно, сильно отличается по оснащённости с авто, на которых участники состязаются. Подать заявку на участие в соревнованиях в праве абсолютно любой желающий обладатель прав категории В, который занимается управлением транспортного средства более года. А вот железного коня для достижения высокого результата придётся арендовать, либо приобрести. А именно это модели Lada Kalina NFR R1 и Lada Granta NEW R1.
Вся информация о ходе ралли и ценах на авто, на которых можно принять участие в гонке указаны в открытой группе ВКонтакте ladarallycup. Судя по последнему посту, цены следующие: -GRANTA NEW R1 — уже имеющая следы эксплуатации за 950 000 руб; -KALINA NFR R1 — абсолютно новенькая всего 1 050 000 руб;
Можно приобрести необходимые запчасти и аксессуары для переделки авто (Кит комплект) KALINA NFR R1 в GRANTA R1 — всего за 41000 руб.
Аренда же раллийного авто на один этап обойдётся в 130 тыс. рублей — и это только начальная цена. Если возникнет необходимость, то учредитель соревнований готов предоставить всё необходимое для участников заезда. Сюда даже входят оплата членских взносов и обеспечение гоночной экипировкой.
На данный момент концерн LADA ведёт разработку городской версии Lada Granta FL Sport, которую мы увидим в будущем году.
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