Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»

В Москве могут вдвое повысить штраф за неоплату парковки

Московские депутаты предложили повысить штраф за неоплату парковки в столице с 2,5 до пяти тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

Предложение повысить штраф содержится в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В пояснительной записке к документу сказано, что штраф в 2 500 рублей «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», а также несоразмерен стоимости парковки в столице.

Депутаты подчеркнули, что стоимость суток стоянки на московских улицах может составлять от 960 до 7 140 рублей, а в капитальном паркинге — от 1200 до 14 400 рублей. Авторы поправок отметили, что парковки востребованы, что «является свидетельством их экономической обоснованности».

С 15 декабря на 237 московских улицах Москвы отменили бесплатную воскресную парковку. В частности, парковка по воскресеньям стала платной на Арбате, Охотном ряду, Покровке, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, а также на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.

В московском Дептрансе заявили, что изменения потребовались в связи с загруженностью улиц.

С 15 декабря в силу также вступили новые тарифы. На некоторых улицах — на Тверской, Арбате, у центра «Москва-сити» — начал действовать максимальный тариф в 380 рублей в час (вместо 200 рублей). Время бесплатной парковки на московских улицах сократилось с 15-и до пяти минут.