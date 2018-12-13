Проведение техосмотра будут записывать на видео

В России может быть введена обязательная запись на видеокамеру процедуры техосмотра, а также появиться госконтроль за соблюдением операторами технического осмотра требований к проведению такой процедуры. Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 13 декабря.

Также в инициативе записано, что диагностическую карту разрешат оформить в электронном виде с электронной же подписью технического эксперта.

Отдельно по специальной методике будет рассчитываться пропускная способность пункта техосмотра. Контроль за соблюдением операторами технического осмотра требований аккредитации будет Российский союз автостраховщиков (РСА), а контролировать соблюдение установленных правил проведения технического осмотра — МВД России

Одновременно законопроект направлен на устранение внутренних противоречий в законодательстве о техническом осмотре транспортных средств и устранение необоснованных административных барьеров. Например, предлагается исключить из перечня документов, представляемых оператору технического осмотра, доверенность владельца транспортного средства.

На этой неделе Госдума уже приняла в первом чтении две сопутствующие инициативы, которые расширяют административную и вводят уголовную ответственность за нарушение правил проведения техосмотра. В частности, за нарушение порядка ведения реестра операторов ТО штрафы составят до 200 тысяч рублей, за оформление диагностической карты без проведения техосмотра санкции составят до 300 тысяч рублей, а если ТО проводит мастер без соответствующей аккредитации, то наказание будет в виде 5 лет тюрьмы.

Также для всех автомобилистов вводятся штрафы до 2 тысяч рублей за езду без диагностической карты техосмотра. Сейчас за это на 800 рублей штрафуют только водителей общественного транспорта и такси.