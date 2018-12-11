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В Беларуси началось производство конкурента «ГАЗели» 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Белорусские производители запустили производство серьезного конкурента для «ГАЗели».
Транспортная компания ОАО «Брестмаш» начала массовый выпуск автобусов «МАЗ». По предварительным данным до конца текущего года с конвейера сойдут первые 35 автобусов и 15 грузовых фургонов. Технология рабочей деятельности проходит финальную стадию доработок. Пассажирский МАЗ-281040 сможет одновременно перевозить от 13 до 16 человек. Технически допустимая максимальная масса грузового МАЗ-365022 составит 4050 килограмм.
Для реализации проекта используется принцип крупноузловой сборки, разработанный сотрудниками «Брестмаш» совместно с китайскими партнерами JAC Motors. Агрегатная база новых машин полностью скопирована у восточных партнеров. В рабочее состояние автомобили приводит 2,7-литровый 150-сильный двигатель, соответствующий экологическому стандарту Евро-5. Пару ему составляет шестиступенчатая механическая коробка передач.
Руководители компании заявили о том, что ежегодно с конвейера будет сходить 2 000 малотоннажников. Более того, в дальнейшем есть перспектива локализации производственной мощности. Первые машины будут созданы исключительно для местного рынка, и только после прохождения всех испытаний можно задуматься о поставке моделей в другие страны.
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