Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом во вторник, 11 декабря, из-за гололеда и мокрого снега. Об этом говорится в Twitter департамента транспорта.
Жителям столицы напомнили, что сейчас на улице ноль градусов, и кружит снегопад. Днем с сохранением снега ожидается от -1 до +1 градуса. Будет облачно, местами гололед и налипание мокрого снега.
"Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 11 декабря в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем в Москве будет облачно с осадками в виде мокрого снега. Синоптики утверждают, что такая погода потенциально опасна для налипания снега.
В конце текущей неделе в столице вряд ли образуется гололед. С четверга в Москве температура будет постепенно снижаться до -5 градусов, затем воздух охладится еще до -7 градусов в пятницу и до -10 в субботу. В целом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега.
Москва24: последние новости
Автоюрист оценил идею отменить транспортный налог на старые авто Цифровые водительские права могут появиться в России Водителям разрешили не устанавливать знак "Шипы"
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Nissan Juke: первые подробности
Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом
В России проверят качество бензина
«АвтоВАЗ» отзывает 41,5 тысячи Lada Vesta1
В Беларуси началось производство конкурента «ГАЗели»1
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:00
Парковка в Москве подорожает
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение