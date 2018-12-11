К автомобилистам обратились с предупреждением

Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом во вторник, 11 декабря, из-за гололеда и мокрого снега. Об этом говорится в Twitter департамента транспорта.

Жителям столицы напомнили, что сейчас на улице ноль градусов, и кружит снегопад. Днем с сохранением снега ожидается от -1 до +1 градуса. Будет облачно, местами гололед и налипание мокрого снега.

"Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 11 декабря в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем в Москве будет облачно с осадками в виде мокрого снега. Синоптики утверждают, что такая погода потенциально опасна для налипания снега.

В конце текущей неделе в столице вряд ли образуется гололед. С четверга в Москве температура будет постепенно снижаться до -5 градусов, затем воздух охладится еще до -7 градусов в пятницу и до -10 в субботу. В целом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега.