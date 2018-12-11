Водителей накажут за отсутствие диагностической карты

Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП и УК РФ, согласно которым водителей ждут штрафы в размере 2 тысяч рублей за отсутствие диагностической карты. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что отсутствие ТО будет фиксироваться видеокамерами, а штрафовать нарушителя можно будет не чаще чем раз в сутки.

Новые наказания ждут операторов техосмотра, которые выдают «фейковые» ТО. Сотрудники, выдавшие диагностическую карту без осмотра автомобиля будут наказываться штрафами от 10 тысяч рублей, а их фирме грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Операторов ТО, работающих без аккредитации, будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или арестовывать ответственных сотрудников на срок до полугода.

Также вводится обязательная видеофиксация техосмотра с хранением данных обо всех осмотрах в «облачном» хранилище, а сами диагностические карты станут электронными.