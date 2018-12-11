ГИБДД «ополчилась» на автошколы

Представители ГИБДД заявили, что в последние годы качество подготовки новых водителей заметно ухудшилось, передаёт Коммерсант. Автоинспекторы предложили усилить контроль за автошколами, депутаты инициативу поддержали.

По словам начальника отделения экзаменационной работы ГИБДД России Николай Гиляков лучшего всего ситуацию с новичками за рулём демонстрирует статистика. По его данным, озвученным на семинаре по безопасности дорожного движения, количество выпускников автошкол, сдающих экзамены с первого раза с каждым годом снижается. С 2015 года число отличников по теории снизилось с 53% до 41%, в практике с 59% до 44%.

Впрочем, в ГИБДД знают, как исправить ситуацию. Во-первых, предлагать для экзаменатора несколько примерных маршрутов для проверки навыков ученика в городе. Сегодня учебный маршрут подробно описывается согласно постановлению 2014 года, что позволяет автошколам «натаскивать» выпускника на проезд сложных перекрёстков, несмотря на то, что водитель обязан быть готов к любым нестандартным ситуациям.

Во-вторых, необходимо усилить постлецинзионный контроль за автошколами, уверяют автоинспекторы. Сегодня предприниматели после получения разрешения зачастую избавляются от дорогостоящей материальной базы, необходимой для обучения.

Не обошлось и без предложений о нововведениях. Так в ГИБДД предлагают ввести экзамен «город» для мотоциклистов. Однако полицейские признают — для этого необходимо будет внести изменения в нескольких законах и положениях ПДД.

Представители автошкол на инициативу отреагировали спокойно. По их словам, дополнительные проверки на качество обучения давно существующих предприятий не повлияют. Нововведения скорее коснутся автошкол, незаконно обучающих по заниженным ценам и по сокращенным программам.