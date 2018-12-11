ВАЗовский мотор могут начать ставить на модели Renault

В феврале 2016 года АвтоВАЗ начал выпуск нового мотора ВАЗ-21179 обьемом 1,8 литра, который на данный момент устанавливается на модели XRAY и Vesta, а теперь этот же мотор заинтересовал французских партнеров, сообщает Kolesa.ru

Отметим, что АвтоВАЗ входит в концерн Renault-Nissan, и кроме того, на моделях XRAY уже устанавливается французская коробка передач, так что в случае принятия решения о заимствовании отечественного двигателя, французам останется лишь подогнать параметры мотора к своим моделям.

Сообщается, что Renault рассматривал возможность установки «вазовского» мотора на модели Logan и Sandero и ранее, однако ввиду скорой смены поколений делать это оказалось экономически нецелесообразным.

Впрочем, нет гарантий, что российский мотор обязательно появится на французских моделях. На данный момент главной задачей инженеров АвтоВАЗа является установка второго фазовозвращателя на выпускной распредвал, что должно улучшить характеристики двигателя на 3-5%.

Но в случае, если АвтоВАЗу удастся улучшить силовой агрегат, Renault может взять этот мотор не только на новое поколение Logan и Sandero, но также может поставить его на более дорогие модели Kaptur и Arkana.