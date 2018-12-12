В России подорожали почти все модели Mazda

Под занавес 2018 года рублевые ценники на автомобили Mazda вновь потянулись вверх. Производитель переписал прайс-листы на весь модельный ряд, за исключением обновленной Mazda6.

Компания Mazda в очередной раз скорректировала российские цены на свои модели в сторону повышения. Как сообщает "Автостат", подорожание затронуло все комплектации компактного семейства Mazda3, а также паркетника CX-5 и флагманского кроссовера CX-9. В зависимости от версии ценники увеличились на 25-64 тысячи рублей.

Самая компактная и доступная модель Mazda3 подорожала на 25-27 тысяч. Диапазон цен на "трешку" в кузове седан отныне составляет 1 230 000 — 1 408 300 рублей (двигатели — 1,6 л 4-АКП, 1,5 л 6-АКП, а хэтчбек представлен в единственной комплектации с 1,5-литровым мотором и стоит теперь 1 321 000 рублей.

Ощутимее прибавил в цене популярный кроссовер Mazda CX-5 , подорожавший на 39-57 тысяч рублей. Самый доступный вариант с 2-литровым мотором на 150 л.с. в базовой комплектации оценивается в 1 559 000 рублей, а топовая версия 2,5 л на 194 л.с. теперь стоит 2 180 000 рублей без учета опций.

Самая внушительная прибавка произошла у 7-местного флагмана Mazda CX-9 , который стал дороже на 50-64 тысячи рублей. Начальная версия CX-9 (2,5-турбо, 231 л.с.) отныне предлагается за 2 848 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 3 149 000 рублей.

Отметим, что стоимость обновленной Mazda6 не изменилась, поскольку модель только дебютировала на рынке РФ, и на нее изначально были сформированы "актуальные" ценники — от 1 451 000 до 2 172 000 рублей без учета дополнительных пакетов оснащения.